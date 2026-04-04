Les catholiques du Soudan du Sud prient pour la paix lors de la procession du Vendredi saint

Des milliers de chrétiens envahissent les rues de la capitale lors de marches solennelles, reconstituant la crucifixion de Jésus pour célébrer le Vendredi saint tout en priant pour la paix au Soudan du Sud.

« Nous prions pour que nos dirigeants changent d’avis. Nous demandons maintenant à Jésus-Christ lui-même d’intervenir. Tous les efforts ont été tentés, mais nos dirigeants sont inflexibles et ne veulent pas les uns des autres. Ils ne veulent pas la paix », déclare Mgr Santo Loku Pio Doggale.

« Nous avons besoin que Dieu nous apporte la paix ; la paix, c’est ce dont nous avons besoin chaque jour, et nous prions pour la paix chaque jour. J'espère que Dieu exaucera notre prière et nous aidera à trouver la paix, car la paix, c'est l'unité : les gens prieront ensemble et s'aimeront les uns les autres, et c'est le message que j'adresse au monde. Les gens doivent s'aimer les uns les autres et ne pas faire de mal aux autres ; nous avons besoin d'unité. », déclare Lucia Peter, habitante de Juba.

Des moments de dévotion, d'invocation, et même parfois dans la prosternation devant les représentations divines, les fidèles Soudanais cherchent la paix que les politiques peinent à trouver.

« L'histoire du Soudan du Sud est marquée par les guerres. Elle est marquée par les guerres. Nous avons grandi au milieu des guerres. J'en ai donc vraiment assez. Nous avons besoin de paix, d’une nouvelle page pour le Soudan du Sud. Vous savez, notre pays est très riche ; nous regorgeons de ressources, mais à cause des conflits, nous ne pouvons rien faire. Difficultés économiques, difficultés sociales, bouleversements politiques et intervention militaire », ajoute Joseph Kenyi Samuel, habitant de Juba.

Il ya un mois, l'ONU décrivait décrivait un climat politique et sécuritaire délétère au Soudan du Sud malgré un fragile accord de paix et une situation humanitaire critique -"oubliée" par l’opinion internationale.