Soudan du Sud : une attaque contre une mine d'or fait au moins 73 morts

Une attaque contre une mine d'or au Soudan du Sud a fait au moins 73 morts et 25 blessés ce week-end, selon le vice-président du pays.

L'attaque visait la zone minière de Khor Kaltan, située à environ 70 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Juba.

"Au moins 73 mineurs locaux ont tragiquement perdu la vie et 25 autres ont été grièvement blessés," a déclaré le vice-président James Wani Igga dans un communiqué. "Nous devons fournir des soins médicaux d'urgence et évacuer les 25 blessés."

"Nous devons ouvrir une enquête officielle pour déterminer l’identité et le mobile de ces 'assaillants non identifiés'," a ajouté M. Igga.

Une source sécuritaire souhaitant garder l'anonymat a confirmé ce bilan à l'AFP, tandis qu'une source diplomatique a estimé le nombre de morts entre 75 et 86.

Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le plus jeune pays du monde a connu une série de conflits meurtriers. Il a enregistré une recrudescence de la violence entre les forces fidèles au président Salva Kiir et les combattants liés au premier vice-président Riek Machar, principalement dans l'État de Jonglei, au centre-est du pays.

La source sécuritaire a déclaré à l'AFP qu'"on pense que l'attaque a été menée" par les forces d'opposition de Machar, mais a admis que les informations étaient "contradictoires."

Un porte-parole de Machar, qui est assigné à résidence depuis un an, a nié que ses forces soient à l'origine de l'attaque et a pointé du doigt l'armée sud-soudanaise.