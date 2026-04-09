Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guerre au Moyen-Orient : Madagascar décrète l'état d'urgence énergétique

FILE - CAPSAT military unit commander Col. Michael Randrianirina is seen in Antananarivo, Madagascar, Oct. 14, 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

avec AFP

Madagascar

Les autorités de Madagascar ont décrété « l'état d'urgence énergétique » face à la crise engendrée dans le pays par la guerre au Moyen-Orient.

Le chef de l'État malgache a signé, cette semaine, le décret relatif à cette décision exceptionnelle et inédite pour une durée de quinze jours, renouvelable. C'était à l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire.

Le colonel Michaël Randrianirina justifie la mesure dans un communiqué par « une crise profonde liée aux dysfonctionnements dans l’approvisionnement en énergie à travers le pays ».

Ce décret autorise désormais les pouvoirs publics à prendre des mesures d’urgence pour sécuriser l’approvisionnement, en réquisitionnant notamment les stocks et en suspendant, le cas échéant, le mécanisme d’ajustement automatique des prix à la pompe.

Un peu plu tôt dans la semaine, d'autres pays africains ont pris des mesures similaires afin de parer aux perturbations liées à la crise des hydrocarbures dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.