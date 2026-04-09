Guerre au Moyen-Orient : Madagascar décrète l'état d'urgence énergétique

Madagascar
Les autorités de Madagascar ont décrété « l'état d'urgence énergétique » face à la crise engendrée dans le pays par la guerre au Moyen-Orient.
Le chef de l'État malgache a signé, cette semaine, le décret relatif à cette décision exceptionnelle et inédite pour une durée de quinze jours, renouvelable. C'était à l’issue d’un Conseil des ministres extraordinaire.
Le colonel Michaël Randrianirina justifie la mesure dans un communiqué par « une crise profonde liée aux dysfonctionnements dans l’approvisionnement en énergie à travers le pays ».
Ce décret autorise désormais les pouvoirs publics à prendre des mesures d’urgence pour sécuriser l’approvisionnement, en réquisitionnant notamment les stocks et en suspendant, le cas échéant, le mécanisme d’ajustement automatique des prix à la pompe.
Un peu plu tôt dans la semaine, d'autres pays africains ont pris des mesures similaires afin de parer aux perturbations liées à la crise des hydrocarbures dans le contexte de la guerre déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
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