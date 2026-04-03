Soudan du Sud : l'UNICEF dénonce une situation sécuritaire précaire

Le Soudan du Sud est confronté à une crise catastrophique si les combats dans ce pays déchiré par la guerre ne cessent pas.

Les combats entre le gouvernement et l’opposition ces derniers mois ont ramené le plus jeune pays du monde au bord d’une guerre civile totale. Le Soudan du Sud se trouve à un tournant critique , a déclaré un groupe de 16 experts mandatés par les Nations unies. Toutes les parties doivent immédiatement cesser les hostilités et s’engager dans un dialogue constructif pour empêcher une nouvelle escalade du conflit et protéger les civils.

Le Soudan du Sud a accédé à l'indépendance en 2011, mais a rapidement sombré dans la guerre civile et reste enlisé dans l'extrême pauvreté et la corruption. Un accord de partage du pouvoir conclu en 2018 entre le président Salva Kiir et son rival de longue date, Riek Machar, est en train de se défaire depuis le début de l'année 2025, avec des affrontements dans de nombreuses régions et la crainte d'un retour à une guerre totale.

L'ampleur et la gravité des violences sont alarmantes, notamment les violences sexuelles contre les femmes et les filles et les déplacements massifs de population, indique les experts.

Les attaques aveugles contre les civils et les travailleurs humanitaires doivent cesser. Les informations faisant état de la destruction de sources d’eau, ainsi que du pillage et de l’incendie de maisons, d’hôpitaux, d’écoles et de lieux de culte, sont particulièrement alarmantes. Si elles se confirment, elles constitueraient de graves violations du droit international humanitaire et pourraient équivaloir à des crimes de guerre , ont-ils ajouté. Sans un soutien immédiat et durable, des millions de personnes risquent de se retrouver privées de l’aide dont elles ont besoin pour survivre.