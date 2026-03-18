Soudan du Sud : l'ONU patrouille pour rassurer les réfugiés

À la suite d’une récente attaque meurtrière au cours de laquelle un réfugié soudanais a perdu la vie, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a mené une patrouille dans le camp de réfugiés de Makpandu, à Yambio, dans l’État de l’Équatoria occidental, afin d’évaluer la sécurité dans la région et de collaborer avec les autorités locales, les forces de sécurité et les communautés de réfugiés pour renforcer la protection des civils, prévenir de nouvelles violences et instaurer un climat de confiance.

Pour des milliers de réfugiés soudanais qui ont fui le conflit de l'autre côté de la frontière, le camp de Makpandu était censé offrir un refuge. Mais l'insécurité croissante dans la région a replongé de nombreuses familles dans la peur.

Bekia Mahadi et ses huit enfants font partie de ceux qui ont cherché refuge dans le camp, mais elle affirme que la violence persistante est source d'angoisse constante.

Les familles de réfugiés rapportent que des individus armés pénètrent fréquemment dans le camp, tirent des coups de feu, intimident les familles et pillent ou incendient des biens.

Ces incidents ont contraint certains réfugiés à dormir dans la brousse, à l'extérieur du camp, pour se mettre en sécurité.

Alors que les réfugiés continuent de réclamer une protection et un soutien renforcés, les casques bleus de l'ONU affirment qu'un engagement soutenu, des patrouilles régulières et la coopération avec les autorités restent essentiels pour rétablir un sentiment de sécurité chez les familles qui ont déjà fui un conflit par le passé.