Musique : la chanteuse américaine Brandy reçoit son étoile sur le Walk of Fame

La chanteuse et actrice américaine Brandy Norwood, plus connue sous son seul prénom, a reçu lundi son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.

Cet honneur vient couronner une carrière de plus de 30 ans pour la star de la pop et du RnB, révélée dans les années 1990.

"Voir les étoiles sur le Walk of Fame a fait naître quelque chose en moi. Ça m’a donné la foi, ça m’a poussée à me dire : 'Je vais chanter jusqu’à décrocher l’une de ces étoiles.' Et c’est ce que j’ai fait," a-t-elle déclaré dans un discours.

Brandy doit son succès grâce à ses rôles à la télévision américaine autant qu'à la musique. En tant qu'actrice, elle est notamment connue pour le téléfilm musical La Légende de Cendrillon (1997), dans lequel elle tient le rôle titre, aux côtés de Whitney Houston et Whoopi Goldberg. Elle devient ainsi la première actrice noire à incarner la célèbre princesse à la pantoufle de verre à l'écran.

Du côté de la musique, elle rencontre d'abord le succès avec un premier album éponyme, sorti en 1994. Mais elle explose véritablement quatre ans plus tard avec "Never Say Never". Elle remporte un Grammy Award pour le single "The Boy is Mine", en duo avec la chanteuse Monica.

"Cet honneur récompense plus grands. Cela signifie que vous avez réussi d’une manière qui résiste à l’épreuve du temps. Pas seulement en termes de popularité. Pas seulement dans l’instant présent. Mais d’une manière qui laisse une empreinte sur la culture, sur l’art et sur l’histoire," a déclaré Brandy au moment de recevoir son étoile, entourée de plusieurs invités d’honneur dont l’actrice et productrice Issa Rae et le chanteur Babyface.

Après plus de trois décennies sur le devant de la scène, Brandy publie désormais ses mémoires. Son livre Phases est sorti en librairies mardi.