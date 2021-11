La série musicale "Queens", ou la reconquête de la gloire

Queens, la nouvelle série musicale de ABC raconte l'histoire de quatre femmes d'une quarantaine d'années qui se réunissent pour retrouver leur célébrité avec dans les rôles principaux Eve J. Cooper, Naturi Naughton, Nadine Velazquez et Brandy.

Leur groupe de rap connu sous le nom de Nasty Bisches dans les années 1990 avait fait d'elles des légendes dans le monde du hip-hop féminin. Après la séparation du groupe pour plusieurs raisons, elles tentent de renouer avec le succès.

Je ne sais même pas s'il y a un mot dans la langue anglaise pour décrire ce que c'est vraiment, c'est historique, vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement, c'est tellement ce dont la télé a besoin. Et j'adore le fait que nous ayons eu la chance de contribuer à la diversité de la télévision, et c'est comme ça que ça doit être, explique Brandy.

Cette série musicale est en réalité basée sur de la fiction même si les interprètes sont de vraies stars du Hip-hop et les chansons ont été réellement écrites pour les besoins du film.

Oh, absolument, j'adorerais. C'est un rêve. Vous savez, je n'ai jamais vraiment pris mon métier d'actrice aussi sérieusement que je le fais maintenant. Vous savez, j'ai toujours pensé que je ne faisais que chanter et que je jouais ici et là, vous savez, parce que jouer n'a jamais été quelque chose que je voulais faire. Mais maintenant, c'est juste, avec cette série, je suis juste vraiment inspiré pour continuer à pousser dans la comédie.

La séparation d'un groupe de musique entraîne une multitude de drames. Certaines des intrigues de Queens reflètent vaguement des situations que certaines des actrices ont vécues dans leur vie personnelle et dans leur carrière.

C'est rafraîchissant, mais c'est définitivement un peu sinistre pour moi. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit : "Oh, c'est ce que j'ai vécu". J'ai vécu certains des drames, des ruptures et des réconciliations liés au fait d'être dans un groupe de filles, d'être dans le business, d'être manipulée par des gens qui vous disent à qui parler, comment vous habiller, à quoi ressembler. Ce sentiment d'identité est une chose à laquelle je me rattache avec mon personnage, Jill. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour apprendre qui j'étais vraiment, et on ne m'a jamais donné l'occasion de me découvrir, se réjouit Naturi Naughton.

Ce film, dresse un tableau du Hip-Hop, style musical happé par les hommes en général, dans lequel tente de s'immiscer des femmes qui s'opposent, mais qui au final parviennent à créer leur ancrage dans le milieu.

"Queens" triomphe en décrivant la détermination des protagonistes à ne pas abandonner, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin.