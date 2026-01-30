Pharrell, Kirk Franklin et Brandy honorés aux Black Music Collective 2025

Etats-Unis
Pharrell Williams, Kirk Franklin et Brandy ont été célébrés jeudi soir à Los Angeles lors de la cérémonie des Recording Academy 2025 Black Music Collective Honors.
L’événement a réuni des légendes de la musique ainsi que de jeunes artistes, venus rendre hommage aux icônes du R&B, du gospel et de la pop.
L’influence de Brandy sur la nouvelle génération a été soulignée par l’artiste Coco Jones. « Je sais personnellement que je ne serais pas ici sans Brandy. Voir quelqu’un qui incarne la beauté des peaux foncées à la télévision, au cinéma et dans la musique, tout en connaissant le succès, m’a ouvert l’esprit sur ce qui est possible », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu’elle interpréterait Full Moon pour lui rendre hommage.
Kirk Franklin, auteur-compositeur et producteur ayant remporté 20 Grammy Awards, est reconnu pour avoir fusionné gospel, R&B, hip-hop et pop, redéfinissant la musique gospel contemporaine depuis plus de trois décennies. L’artiste Lecrae a rendu hommage à son mentorat : « Kirk Franklin a repoussé les limites et ouvert la voie à de nouveaux horizons. Il est devenu comme un grand frère pour moi, m’a conseillé et aidé à avancer. Travailler avec lui a été une véritable bénédiction. »
La Recording Academy, qui représente les artistes, auteurs-compositeurs, producteurs et ingénieurs du son, œuvre à la préservation des arts de l’enregistrement comme patrimoine culturel et investit dans l’avenir de la musique à travers le GRAMMY Museum.
