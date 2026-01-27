Le gouvernement de Soudan du Sud dément toute "guerre civile"

Le gouvernement du Soudan du Sud a insisté mardi sur le fait qu'il n'était "pas en guerre", après plusieurs jours de combats intenses contre les forces rebelles qui ont provoqué le déplacement de plus de 180 000 personnes.

Les combats ont éclaté fin décembre dans l'État de Jonglei, au nord de la capitale Juba, lors des derniers affrontements entre les factions fidèles au président Salva Kiir et son rival de longue date, Riek Machar.

"L'opération de sécurité en cours dans le nord de l'État de Jonglei est une mesure légale et nécessaire visant à stopper l'avancée des forces rebelles, à rétablir l'ordre public et à protéger les civils", a déclaré le ministre de l'Information, Ateny Wek Ateny, aux journalistes à Juba. "Le pays n'est pas en guerre. Nous ne faisons que stopper l'avancée" des forces d'opposition, a-t-il ajouté.

Le Soudan du Sud est le plus jeune pays du monde et est en proie à la guerre civile, à la pauvreté et à une corruption massive depuis sa création en 2011.

Slava Kiir et Riek Machar se sont livrés à une guerre civile brutale entre 2013 et 2018, et l'accord de paix qui a suivi s'est effrité au cours de l'année dernière. "L'accord de paix n'a pas échoué", a insisté M. Ateny. Mais M. Machar a été exclu du gouvernement de coalition et est actuellement jugé pour "crimes contre l'humanité".

Depuis fin décembre, ses forces ont pris le contrôle de certaines parties de Jonglei, déclenchant une réponse violente du gouvernement, notamment l'utilisation "aveugle" de bombes barils sur des zones civiles, selon des témoins et des ONG qui se sont exprimés par téléphone auprès de l'AFP.

Un général haut gradé, Johnson Olony, a été filmé en train d'ordonner à ses troupes de "n'épargner aucune vie" à Jonglei. Le porte-parole du gouvernement, Ateny, a déclaré qu'il s'agissait "peut-être d'un lapsus".

Les autorités sud-soudanaises estiment à plus de 180 000 le nombre de personnes déplacées à Jonglei, a déclaré la semaine dernière l'agence humanitaire des Nations unies OCHA.

Alors que des informations font état d'entraves à l'accès humanitaire, des ONG telles que Médecins sans frontières (MSF) affirment avoir eu du mal à approvisionner leurs équipes à Jonglei, ce qui a entraîné des pénuries "catastrophiques".

"Ce à quoi nous assistons à Jonglei n'est pas un incident isolé en matière de sécurité ; il s'agit d'une escalade dangereuse qui se manifeste également dans d'autres régions du pays", a déclaré Barney Afako, membre de la Commission des droits de l'homme des Nations unies au Soudan du Sud, dans un communiqué publié la semaine dernière.