Soudan du Sud : l'ONU alerte sur les violations des droits humains

Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a exprimé mardi son horreur face à la à la multiplication des cas de violations des droits humains au Soudan du Sud. C’était lors d’un point de presse à Genève, via Zoom depuis Nairobi, au Kenya.

''Au cours des 17 derniers jours, plus de 160 civils ont été tués, dont au moins 139 par des combattants de l'ethnie Bul Nuer dans la localité d'Abiemnom, dans la zone administrative de Ruweng, le 1er mars. Le 21 février, 21 civils ont été tués par les forces gouvernementales dans le village de Panko, dans le comté d'Ayod, dans l'État de Jonglei, lorsque des soldats les ont attirés en leur promettant de leur donner de l'aide alimentaire, puis ont ouvert le feu sur eux. Quinze femmes et trois filles figuraient parmi les victimes. Le même jour, des soldats auraient ligoté et décapité quatre civils – un homme âgé, une femme, un garçon et une fille – dans le village de Thiam, dans le comté de Wau Payam, dans l'État de Bahr al Ghazal occidental.'', a déclaré Seif Magango

Pour le fonctionnaire l’ONU, certains de ces actes peuvent constituer des crimes de guerre. Face au drame, il a appelé à la désescalade.

''Nous appelons à la conclusion d'un cessez-le-feu dans les plus brefs délais afin de sauver des vies et d'orienter ce conflit vers une solution négociée. Les parties au conflit doivent également cesser d'attaquer les civils et les biens civils et garantir un acheminement sûr, constant et durable de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin, conformément à nos obligations en vertu du droit international.’’ , a déclaré le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme souhaite des enquêtes rapides, impartiales, approfondies et efficaces sur ces violations et toutes les autres violations présumées du droit de la guerre.

