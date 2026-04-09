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Élection présidentielle au Bénin : un seul candidat face au favori du pouvoir

Élection présidentielle au Bénin : un seul candidat face au favori du pouvoir
Un assesseur présente un bulletin de vote lors du dépouillement dans un bureau de vote à Cotonou, au Bénin, le dimanche 13 mars 2011   -  
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AP Photo

By Africanews

Bénin

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril, le Bénin s’oriente vers un scrutin largement dominé par le candidat du pouvoir, Romuald Wadagni.

Actuel ministre des Finances et successeur désigné du président Patrice Talon, il apparaît comme le grand favori face à un unique adversaire, Paul Hounkpè, ancien ministre et figure modérée de l’opposition.

Pour de nombreux observateurs, la compétition s’annonce déséquilibrée. En cause : les réformes du système partisan engagées ces dernières années, qui ont renforcé les partis proches du pouvoir.

« Le duel est déséquilibré », analyse le politologue Franck Kinninvo, estimant que la majorité présidentielle dispose désormais de moyens largement supérieurs à ceux de ses adversaires.

L’opposition, affaiblie, n’a pas réussi à s’imposer. Le principal parti d’opposition, Les Démocrates, a été écarté du scrutin faute de parrainages suffisants, réduisant davantage la concurrence électorale.

Au-delà du rapport de force, les deux candidats incarnent des visions différentes de la gouvernance.

Selon Franck Kinninvo, Paul Hounkpè défend un projet visant à revenir à l’esprit démocratique issu de la Conférence nationale, tandis que Romuald Wadagni prône des ajustements du cadre actuel, notamment en matière de libertés publiques.

Dans les rues de Cotonou, l’intérêt pour le scrutin reste mesuré, certains électeurs estimant que l’issue du vote est déjà connue.

Le futur président devra néanmoins faire face à plusieurs défis majeurs, notamment l’insécurité croissante dans le nord du pays liée aux attaques jihadistes, ainsi que les tensions régionales.

Dans ce contexte, le taux de participation sera scruté de près, dans une élection où l’équilibre démocratique est déjà largement questionné.

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