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Présidentielle au Bénin : Romuald Wadagni, des finances à la présidence ?

Des électeurs lors d'une élection à Seme Podji, au Bénin, le dimanche 6 mars 2016.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Bénin

Dauphin du président Patrice Talon, Romuald Wadagni, 49 ans, à la tête du ministère des finances depuis 10 ans, se présente à la présidentielle de dimanche au Bénin avec le statut de favori.

Ses partisans vantent, ‘’un financier réputé’’, formé aux États-Unis et en France. Ses liens étroits avec l’occident sont aussi mis en avant par ses soutiens.

Pour des analystes, le quadragénaire poursuivra les grands projets du président sortant. Pendant la campagne, il a promis de lutter contre l’extrême pauvreté qui écume les zones rurales.

Les détracteurs dénoncent sa trop grande discrétion politique. Un atout pour ses proches qui le présente comme acteur tourné vers l’action, aux antipodes du discours politicien.

Pour faire ses preuves il doit encore battre dimanche l’ancien ministre Paul Hounkpe, son unique adversaire à la course à la présidence. Une candidature de façade pour beaucoup.

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