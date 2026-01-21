Football : Salah de retour dans l'effectif de Liverpool contre Marseille

Liverpool attend la dernière minute pour assurer sa qualification automatique pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

À deux journées de la fin, le champion d'Angleterre en titre se trouve actuellement hors du top 8 qui garantit une qualification automatique. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront un barrage aller-retour pour accéder aux huitièmes de finale.

Liverpool a terminé en tête de la phase de poules l'année dernière, mais a ensuite dû affronter le Paris Saint-Germain, futur vainqueur, en huitièmes de finale. L'équipe d'Arne Slot emprunte cette fois-ci une voie différente et devra peut-être passer par les barrages pour se qualifier.

Liverpool se rend à Marseille ce mercredi et pourrait bénéficier du retour de Mohamed Salah après sa participation à la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025). Il était parti représenter son pays le mois dernier après qu'une dispute publique avec Slot ait semé le doute sur son avenir.

Salah était mécontent de son manque de temps de jeu et avait exprimé son opinion dans une interview explosive. Il revient à Liverpool à un moment où le club de Merseyside a besoin de plus de puissance offensive suite aux blessures d'Alexander Isak, la recrue la plus chère du club, et d'Hugo Ekitike, qui vient seulement de faire son retour.