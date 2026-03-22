RDC : Congo Airways en crise, l'État mise sur un plan de relance ambitieux

Le gouvernement congolais a annoncé un plan de relance ambitieux pour sauver Congo Airways, la compagnie aérienne nationale en pleine turbulence depuis des années.

Selon un communiqué officiel, ce projet s’accompagnera de mécanismes renforcés de contrôle interne, de conformité réglementaire, d’audits approfondis, de gestion des ressources humaines et de reporting régulier à l’État actionnaire.

Un rapport d’expertise mené fin 2024 par l’Inspection générale des finances (IGF), le Conseil supérieur du portefeuille et l’Autorité de l’aviation civile révèle des déficiences critiques exposant l’État à des risques juridiques, financiers et réputationnels élevés. Les experts recommandent à l’État de régulariser ses dettes envers la compagnie, notamment en payant les droits dus, pour lui permettre de mobiliser les ressources nécessaires à sa relance.

Créée en 2015 avec quatre avions, Congo Airways ne possède aujourd’hui aucun appareil opérationnel en propre, selon des sources concordantes. Le 24 décembre 2025, la compagnie a célébré l’arrivée d’un nouvel Embraer E-190 (immatriculé 2-RLCA), acquis grâce à un partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Cependant, face à l’immobilisation de sa flotte, Congo Airways a dû recourir à la location d’appareils, une solution coûteuse et peu durable.

Le gouvernement promet une refonte complète de la gouvernance et une injection de capitaux, mais le succès du plan dépendra de sa capacité à corriger les failles structurelles et à restaurer la confiance des partenaires.