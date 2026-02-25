Zambie : un opposant arrêté pour une caricature du président Hakainde Hichilema

Le secrétaire général du Congrès national démocratique (NDC), Mambwe Zimba, aurait été arrêté à Lusaka après avoir publié une caricature du président Hakainde Hichilema sur Facebook.

L’image représente le chef de l’Etat zambien allongé dans un cercueil. Alors que son vice-président lui rendait hommage, selon le média local Lusaka Times cité par Reuters.

Selon les informations disponibles, l'Agence de cybersécurité de Zambie a ouvert une enquête dimanche après avoir reçu une plainte concernant une page Facebook intitulée ‘’ Zambia for all 2026’’.

Les autorités zambiennes n’ont pas communiqué la date de la publication. Le téléphone de l’opposant aurait été confisqué. Mambwe Zimba ferait partie des administrateurs de la page Facebook mise en cause.

Pour les enquêteurs, la publication était ''trompeuse et visait à désinformer le public et à créer une alarme inutile'' rapporte Reuters. Alors que les investigations se poursuivent, les enquêteurs n’excluent pas d’arrêter d’autres personnes.