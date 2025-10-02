Bienvenue sur Africanews

USA : la fortune d'Elon Musk franchit le seuil des 500 milliards de dollars

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, se dirige vers la scène pour prendre la parole lors du Butler Farm Show, le 5 octobre 2024, à Butler, en Pennsylvanie.   -  
Copyright © africanews
Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

Etats-Unis

Le classement "Real-Time Billionaires" de Forbes a enregistré mercredi un sommet historique : Elon Musk a brièvement affiché un patrimoine net de 500,1 milliards de dollars avant de redescendre à 499,1 milliards, suivant les fluctuations des marchés.

Ce seuil inédit lui permet d’accroître son avance sur son principal rival, Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, dont la fortune culmine à 350,7 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, directeur de Meta, ferme le podium avec 245,8 milliards.

Cette ascension fulgurante doit beaucoup à la performance boursière de Tesla : le seul mois de septembre a gonflé la fortune du milliardaire de 75,2 milliards de dollars, grâce à une hausse de 33 % du titre. À cela s’ajoutent la valorisation record de SpaceX, estimée à 400 milliards, et l’essor de xAI, sa société d’intelligence artificielle adossée au réseau social X.

Ce record consacre non seulement l’influence financière inégalée de Musk, mais aussi la centralité de ses entreprises dans les secteurs stratégiques que sont l’automobile électrique, l’exploration spatiale et l’intelligence artificielle.

