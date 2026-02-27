Bienvenue sur Africanews

Gabon : des discussions en cours entre les autorités et les plateformes sociales

By Rédaction Africanews

avec AP, AFP

Gabon

Au Gabon, le ministère de la Communication a confirmé jeudi des discussions avec Meta et TikTok.

La plateforme chinoise avait selon Libreville réagi dès le 18 février, affirmant partager l’objectif de maintenir « un environnement numérique sûr, respectueux des droits et de la dignité des Gabonais ». Depuis plus d’une semaine, le Gabon maintient la suspension de ses principaux réseaux sociaux, une mesure décidée le 17 février par l’autorité de régulation des médias. Facebook, TikTok, YouTube et Instagram restent inaccessibles, tandis que WhatsApp fonctionne de manière intermittente. Seuls les utilisateurs équipés de VPN parviennent encore à contourner ces restrictions, comme en témoigne l’explosion des téléchargements de l’outil Proton VPN (+60 000 % le 18 février).

Pour les autorités Cette suspension n’est pas définitive. Elles affirment donner la priorité à une meilleure réglementation, dans l’intérêt de tous. L'opposition dénonce une décision « disproportionnée et inconstitutionnelle »

