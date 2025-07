USA : le flou autour du "Parti de l'Amérique" d'Elon Musk

Elon Musk a déclaré qu'il avait créé un nouveau parti politique, mais on ne sait pas quelles mesures - s'il y en a - il a prises pour ce faire, ni comment cet effort pourrait affecter les prochaines élections.

Elon Musk n'a pas encore communiqué d'informations supplémentaires. Les porte-parole d'Elon Musk et de son comité d'action politique, America PAC, n'ont pas fait de commentaires immédiats lundi.

Bien qu'il y ait de nombreuses déclarations d'élections fédérales récentes qui font référence au PDG de Tesla et SpaceX ou à ses entreprises, Musk lui-même s'est même rendu sur sa plateforme de médias sociaux pour battre en brèche au moins une déclaration comme étant fausse.

L'éventuelle création d'un nouveau parti politique marque un nouveau développement dans le fossé qui sépare Elon Musk et le président Donald Trump au sujet de la loi républicaine sur les réductions d'impôts, que le milliardaire de la technologie a qualifiée de "folle".

Les fissures entre Donald Trump et celui qui a été son principal porte-parole et le responsable de la réduction des coûts du ministère de l'Efficacité gouvernementale ont mis en évidence non seulement la fragilité des relations entre deux des personnalités les plus en vue du pays, mais aussi les conséquences politiques potentielles d'un désaccord avec les priorités de l'un ou l'autre homme. La querelle pourrait être particulièrement coûteuse pour Musk, dont les entreprises dépendent de milliards de dollars de contrats gouvernementaux et dont la société Tesla, cotée en bourse, a pris un coup sur le marché.

Musk déclare avoir créé le Parti de l'Amérique

Musk a déclaré samedi sur X qu'il avait créé le Parti de l'Amérique "pour vous rendre votre liberté". Il avait annoncé cette initiative depuis plusieurs jours, menaçant de créer son propre parti si "ce projet de loi insensé sur les dépenses est adopté" par le Congrès. Il a passé une partie de la journée de dimanche à recueillir les réactions des utilisateurs de X au sujet du parti, qu'il a indiqué vouloir utiliser pour s'impliquer dans les élections de mi-mandat de 2026.

Certains nouveaux partis liés à Musk semblent louches

La base de données de la Commission électorale fédérale a regorgé d'entités politiques nouvellement créées qui font référence à Musk ou à l'une de ses entreprises, mais certains détails jettent des doutes sur leur authenticité.

Lundi après-midi, la base de données de la Commission électorale fédérale recensait de nombreux partis politiques créés dans les heures qui ont suivi la publication du message de Musk sur X, avec des versions de "America Party" ou “DOGE” ou "X" dans le nom, ou Musk figurant parmi les personnes affiliées à l'entité.

Mais aucun n'était réel, listant les contacts de l'organisation sous la forme d'adresses électroniques telles que "wentsnowboarding@yahoo.com" ou d'adresses Protonmail intraçables. Plusieurs d'entre eux mentionnaient Vaibhav Taneja - le directeur financier de Tesla - comme contact pour le parti, ainsi qu'une adresse au Texas pour un bâtiment affilié à X. Plusieurs indiquaient une maison dans le Maryland.

Lorsqu'un partisan de M. Musk a publié des captures d'écran de l'un des documents de formation sur X, M. Musk s'est rendu sur X dimanche pour dire que le "dépôt est faux et a été signalé comme tel à la FEC".

Que pourrait faire Musk avec un nouveau parti ?

Alors qu'il a indiqué plus tôt cette année qu'il pourrait jouer un rôle moins important dans la politique à l'avenir, Musk - l'homme le plus riche du monde qui a dépensé au moins 250 millions de dollars pour soutenir Trump lors de l'élection de 2024 - pourrait utiliser un nouveau parti pour essayer de faire le contraire.

De nouveaux partis politiques sont souvent créés, mais ils peinent généralement à obtenir un soutien significatif de la part des partis républicain et démocrate. Mais Musk pourrait avoir un impact sur les élections de l'année prochaine, qui détermineront le contrôle du Congrès, s'il est prêt à dépenser des sommes importantes - par l'intermédiaire d'un nouveau parti ou de partis existants.

Lors du débat sur les réductions d'impôts, M. Musk s'est engagé à soutenir les candidats aux primaires des membres du Congrès qui ont soutenu le projet de loi. Il a également déclaré qu'il soutiendrait le représentant Thomas Massie, un Républicain du Kentucky visé par M. Trump pour s'être opposé à la mesure.

Qu'a dit Donald Trump au sujet du nouveau parti d'Elon Musk ?

Dimanche, Donald Trump a qualifié la proposition d'Elon Musk de "ridicule", tout en vantant "l'énorme succès du Parti républicain".

Plus tard, Donald Trump a publié sur les médias sociaux qu'il était "attristé de voir Elon Musk dérailler complètement, devenant essentiellement une catastrophe ferroviaire", affirmant que la seule chose pour laquelle les tiers partis sont bons "est la création d'une DISRUPTION et d'un CHAOS complets et totaux".

Que faut-il faire pour créer un nouveau parti politique ?

Il y a des étapes officielles à franchir, comme la création d'un numéro d'identification fiscale, d'un compte bancaire et d'un trésorier, qui peut être tenu pour responsable si les futurs documents ne sont pas remplis correctement.

Selon la FEC, tout nouveau parti ayant l'intention de participer aux élections fédérales doit s'enregistrer auprès de la commission "lorsqu'il lève ou dépense des fonds au-delà de certains seuils dans le cadre d'une élection fédérale". Les lois et règlements fédéraux sur le financement des campagnes électorales régissent la manière dont les partis politiques peuvent recevoir de l'argent. Les partis doivent déposer des rapports réguliers auprès de la FEC.

Mais même un parti politique désigné au niveau fédéral doit obtenir l'accès aux bulletins de vote dans chaque État, ce qui, selon Carl Tobias, professeur à la faculté de droit de l'université de Richmond, rend l'ensemble du processus "compliqué et coûteux".