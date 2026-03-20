Au Caire, des milliers de fidèles se sont rassemblés dans les mosquées pour célébrer l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois sacré du ramadan. Comme chaque année, la prière collective a réuni familles et habitants dans une ambiance à la fois solennelle et festive.

À la sortie des lieux de culte, l’atmosphère était conviviale : des ballons distribués aux enfants, des jeux improvisés et des retrouvailles familiales ont rythmé cette journée particulière. L’Aïd reste un moment fort de partage, où les proches se retrouvent autour de repas et de pâtisseries traditionnelles, notamment les célèbres kahk, biscuits emblématiques de la fête.

Pour de nombreux habitants, cette célébration prend cette année une dimension particulière. Dans un Moyen-Orient marqué par les conflits, notamment autour de l’Iran, l’Égypte apparaît comme un îlot de relative stabilité. « La joie de l’Aïd est quelque chose de merveilleux, et tout le monde est heureux », confie Ehab Fawzy, un habitant du Caire, qui souligne également le sentiment de sécurité ressenti dans le pays.

Un sentiment partagé par d’autres fidèles. « Nous venons chaque année pour la prière de l’Aïd, car l’ambiance est unique. Le monde extérieur est en proie à la guerre, mais ici, l’atmosphère est différente. L’Égypte reste un pays sûr », explique Manar Fayez.

Le pays n’est en effet pas directement impliqué dans les conflits en cours dans la région et n’a pas été touché par les frappes ou les tensions militaires observées ailleurs au Moyen-Orient. Les autorités privilégient une posture de prudence diplomatique, appelant à la désescalade et à la stabilité régionale.

Dans ce contexte, les célébrations de l’Aïd apparaissent comme un moment de répit pour la population, loin des turbulences qui affectent une partie de la région.