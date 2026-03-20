Nigeria : l’Aïd célébré entre foi et résilience

Au Nigeria, des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés vendredi pour marquer la fin du mois sacré du ramadan et célébrer l’Aïd al-Fitr. Dans les mosquées et les espaces ouverts, les prières collectives ont réuni hommes, femmes et enfants dans un moment de recueillement et de communion.

Moment central de la fête, la prière de l’Aïd symbolise la fin d’un mois de jeûne, de discipline et de solidarité. Le ramadan, l’un des piliers de l’islam, est observé par les croyants à travers le jeûne quotidien, mais aussi par une intensification des prières et des actes de charité.

Pour de nombreux fidèles, cette période reste essentielle, quelles que soient les difficultés. « Le ramadan est l’un des piliers de l’islam. Peu importe ce qui se passe dans la vie, vous devez jeûner », explique le dignitaire religieux Alhaji Hamza Muhammed-Shaffi, soulignant le caractère personnel et incontournable de cette pratique.

Mais cette année, les célébrations interviennent dans un contexte national marqué par des défis économiques et sécuritaires. Face à ces difficultés, certains fidèles placent leurs espoirs dans la prière. « Vu la situation du pays, seule la prière peut nous aider », confie Mistura Omowunmi, une fidèle, appelant à un changement et à un soulagement pour la population.

Au-delà de la dimension religieuse, l’Aïd reste un moment de rassemblement et de partage. Les familles se retrouvent, échangent des repas et renforcent les liens sociaux, dans une atmosphère de solidarité.

Dans un pays confronté à de multiples défis, ces célébrations traduisent une volonté de résilience, où la foi demeure un repère essentiel pour de nombreux Nigérians.