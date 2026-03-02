Des trésors de l'Égypte antique exposés à Londres

Une collection de 180 trésors de l'Égypte antique a été inaugurée à Londres. Ces artefacts couvrant le règne du pharaon le plus puissant d'Égypte, offrent au public britannique une occasion rare de découvrir des objets qui n'ont pratiquement pas quitté le sol égyptien depuis trois mille ans.

Ce visage couvert d’épaisses feuilles d’or, moulées selon les traits du roi Amenemope de la XXIe dynastie donne le ton de l’exposition intitulée : “Ramsès et l'or des pharaons."

« Nous croyons en l'importance de partager ce que nous avons avec l'humanité et avec les autres nations, et nous l'utilisons également comme un teaser, si je puis dire, ou un avant-goût pour que les gens puissent imaginer ce qu'ils verront en Égypte lorsqu'ils visiteront le pays. », a déclaré Sherif Fathy, ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités .

L’exposition rassemble des trésors prêtés par le Conseil suprême des antiquités égyptiennes, provenant de musées et de sites archéologiques à travers l’Egypte. Londres est la dernière étape d'une tournée mondiale qui a déjà fait étape à Houston, San Francisco, Sydney, Paris, Cologne et Tokyo.

« Londres est la sixième ville, et jusqu'à présent, Ramsès a parcouru 50 000 kilomètres à travers le monde à bord de deux avions 747. Sécurité, logistique, police, armée, tout y est. Je veux dire, la logistique est époustouflante. », a expliquéAndres Numhauser, vice-président senior de NEON World Heritage Exhibition.

La deuxième partie de l'exposition est consacrée à la mort et à ce que faisaient les anciens Égyptiens pour la vaincre. Elle présente la croyance fondamentale de toute une civilisation, celle qui a produit ces objets, ces cercueils, ces masques et ce refus obsessionnel et magnifique d'accepter l'oubli.

« Amener ce type d'art, cette œuvre d'art, à Londres, cela signifie beaucoup de choses. Nous devons partager la beauté et le talent des artisans qui ont réalisé cette pièce avec Londres. », a indiquéDr Hisham El-Leithy, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes.

Une part importante des recettes de l'exposition sert à financer des travaux de conservation en Égypte, notamment la restauration complète de la tombe de Ramsès II dans la Vallée des Rois, désormais ouverte au public pour la première fois depuis une génération.