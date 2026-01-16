Bienvenue sur Africanews

Cameroun : Issa Tchiroma nie être en pourparlers avec Paul Biya

Le candidat de l'opposition à la présidence, Issa Tchiroma, s'adresse à la presse à Maroua, au Cameroun, le jeudi 9 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Welba Yamo Pascal/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

avec AFP

Cameroun

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary affirme n'avoir engagé aucune négociation avec l’administration Biya.

Le chef de l'opposition camerounaise a déclaré dans un communiqué qu'il « n'avait jamais eu l'intention de négocier sa victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin ».

Son parti le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) a décidé de boycotter les prochaines élections législatives et municipales.

Sur les réseaux sociaux, des rumeurs ont récemment enflé sur de prétendu pourparler entre les deux partis à la suite des élections présidentielles contestées de l'année dernière.

Niant ces allégations, la porte-parole du FSNC a indiqué que « Tout parti politique qui y participe cautionne les irrégularités et se rend complice ».

Âgé de 92 ans, Paul Biya est le plus vieux chef d'État au monde et est au pouvoir depuis 1982. Il a été réélu pour un huitième mandat en octobre. Mais Issa Tchiroma, exilé en Gambie, se déclare toujours le véritable vainqueur du scrutin.

