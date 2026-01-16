Cameroun : Issa Tchiroma nie être en pourparlers avec Paul Biya

Cameroun
Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary affirme n'avoir engagé aucune négociation avec l’administration Biya.
Le chef de l'opposition camerounaise a déclaré dans un communiqué qu'il « n'avait jamais eu l'intention de négocier sa victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin ».
Son parti le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC) a décidé de boycotter les prochaines élections législatives et municipales.
Sur les réseaux sociaux, des rumeurs ont récemment enflé sur de prétendu pourparler entre les deux partis à la suite des élections présidentielles contestées de l'année dernière.
Niant ces allégations, la porte-parole du FSNC a indiqué que « Tout parti politique qui y participe cautionne les irrégularités et se rend complice ».
Âgé de 92 ans, Paul Biya est le plus vieux chef d'État au monde et est au pouvoir depuis 1982. Il a été réélu pour un huitième mandat en octobre. Mais Issa Tchiroma, exilé en Gambie, se déclare toujours le véritable vainqueur du scrutin.
