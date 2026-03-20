Afrique du Sud : des décès lors de rites traditionnels de circoncision

Des dizaines de garçons et de jeunes hommes meurent lors des rites traditionnels de circoncision en Afrique du Sud.

Lamkelo Mtyho, âgé de vingt-deux ans, ne présentait aucun problème de santé connu lorsqu’il a rejoint ses pairs, enveloppé dans des couvertures et enduit d’argile, pour le rituel le plus important de sa jeune vie : le processus hautement secret de la circoncision traditionnelle.

Sa famille en Afrique du Sud s’attendait à ce qu’il revienne triomphant, riche en connaissances culturelles et officiellement devenu un homme. Trois semaines plus tard, elle a appris qu’il était mort. Il faisait partie d’au moins 48 garçons et jeunes hommes décédés lors de la dernière série de cérémonies d’initiation en Afrique du Sud. Il est rare d’entendre parler d’un initié qui est mort.

En raison du silence des participants autour du rituel, les familles et les autorités ont du mal à comprendre et à contrôler une pratique profondément traditionnelle mais souvent risquée. Au moins une demi-douzaine d’anciens initiés ont refusé de s’exprimer auprès de l’Associated Press. Parallèlement, des centaines d’écoles d’initiation illégales attirent des personnes qui n’ont pas les moyens de fréquenter celles qui sont enregistrées. La police et les responsables gouvernementaux n’annoncent généralement les décès que lorsqu’ils sont nombreux. Il y a peu de poursuites judiciaires ou d’autopsies.

Les rites de circoncision, une tradition qui perdure

Les circoncisions traditionnelles peuvent comporter des risques mortels, notamment en raison de praticiens mal formés et d’instruments de coupe insalubres ou réutilisés. La déshydratation et les plaies septiques mal soignées comptent parmi les principales causes de décès, et l’éloignement des lieux signifie que l’aide est généralement loin.

"Imaginez ce chiffre : 476 jeunes sont morts en cinq ans, alors qu’ils étaient en bonne santé avant leur initiation. Ces décès sont inacceptables et n’auraient jamais dû se produire", a déclaré l’ancien ministre de la Santé, Zwelini Mkhize, au Parlement l’année dernière.

Mais ce sont des risques que des centaines de milliers de Sud-Africains sont prêts à prendre. La prochaine saison commence en juin. Ces rites ont lieu deux fois par an.

Mtyho a suivi une initiation dans une école agréée située à l’extérieur du village de Ngqeleni, dans la province du Cap-Oriental, avec la bénédiction de ses parents. La plupart des rites se déroulent dans des huttes en terre ou des cabanes partagées par des dizaines de jeunes hommes, à l’abri des regards. Sa grand-mère, Nozinzile, a raconté ce qui s’est passé ensuite. Un parent qui travaillait comme gardien à l’école lui a annoncé la triste nouvelle. "Ils marchaient vers la rivière pour aller se baigner, et en chemin, il a commencé à perdre ses forces et s’est effondré. C’est ce qu’on nous a dit", a-t-elle déclaré. "On raconte que c’était une situation d’urgence, que les autres ont couru chercher de l’eau et ont tenté de le réanimer. Lorsque d’autres personnes sont arrivées sur place pour aider, il était trop tard." Elle refuse de blâmer qui que ce soit, et personne n’a tenté de vérifier la cause du décès.

L’initiation n’est pas une chose facile, a-t-elle dit, mais l’idée qu’il puisse mourir ne lui avait jamais traversé l’esprit. Mtyho était son petit-fils aîné. Il avait prévu de trouver un emploi en ville afin de pouvoir devenir "l’homme de la maison". En annonçant les derniers décès survenus lors d’initiations en décembre, la ministre sud-africaine des Affaires traditionnelles, Velenkosini Hlabisa, a déclaré que l’un des conseils non fondés souvent donnés aux participants est d’éviter de boire de l’eau afin de guérir plus vite.

Pour les familles en Afrique du Sud, une initiation réussie se conclut par le retour des participants. Ceux-ci se présentent à la communauté en chantant des hymnes traditionnels et en récitant les noms de leur clan. Les villageois se joignent à eux en chantant, en psalmodiant et en dansant. Un garçon ou un jeune homme qui achève son initiation bénéficie d’un statut social plus élevé pour le mariage et du droit de participer à certaines activités culturelles, des considérations importantes pour de nombreux groupes ethniques d’Afrique du Sud.

Ils auraient pu être circoncis médicalement dès leur plus jeune âge, mais les pressions culturelles font que beaucoup préfèrent la méthode traditionnelle. "L’initiation est une culture que nos aînés nous ont léguée. Nous avons grandi en la pratiquant, car elle enseigne à un jeune homme à respecter tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas initiés dans la société", a déclaré le chef traditionnel Morena Mpembe, qui supervise une école agréée à Phuthaditjhaba, dans la province de l’État libre.

Le taux de chômage élevé et les inégalités économiques en Afrique du Sud font que les frais d’inscription dans les écoles d’initiation réglementées par le gouvernement peuvent être inabordables. C’est là qu’interviennent les écoles illégales. Certains garçons s’enfuient vers des écoles illégales bien avant d’avoir 16 ans, l’âge désormais requis par la loi sud-africaine, dans leur empressement à "devenir des hommes".

"Il est très difficile pour le gouvernement de surveiller les écoles d’initiation qui ne sont pas enregistrées. On ne les connaît pas tant qu’il ne se produit pas une tragédie", a déclaré Mluleki Ngomane, un responsable de l’organisme provincial du Gauteng chargé de superviser les écoles de la région. Une visite effectuée en 2022 par des législateurs dans la province du Cap-Oriental a révélé qu’il y avait plus d’écoles illégales que légales, 68 contre 66, rien que dans la municipalité d’OR Tambo. Au fil des ans, des enquêtes menées par le gouvernement et des organismes indépendants ont mis en évidence des abus commis sur les participants, des violences entre initiés, la consommation de drogues et d’alcool dans les écoles illégales — voire l’enlèvement de garçons pour les y faire participer.

"Nous constatons une recrudescence des gangs, car ils veulent développer leurs écoles d’initiation, et nous considérons cela comme une mauvaise façon de pratiquer l’initiation", a déclaré Motlalepule Mantsha, responsable d’une école d’initiation à Phuthaditjhaba. "Cela nuit à l’image de l’initiation."

Depuis 2021, la loi sud-africaine exige que les écoles d’initiation respectent des normes strictes en matière de santé et de sécurité pour être enregistrées, et que les garçons âgés de 16 ans et plus soient admis avec le consentement parental. Il existe plus de 5 000 écoles de ce type. Les écoles doivent notamment être enregistrées trois mois avant le début de chaque saison d’initiation, disposer d’instruments chirurgicaux en nombre suffisant pour qu’ils ne soient pas utilisés pour plus d’une circoncision, et former les "chirurgiens" et "infirmiers" traditionnels à l’hygiène, à la prévention des infections, aux soins des plaies et à la sensibilisation au VIH.

En janvier et février, au moins 46 personnes ont été arrêtées pour leurs liens avec des écoles illégales. Parmi elles figuraient 16 chirurgiens traditionnels, 28 infirmières traditionnelles et deux parents, accusés d’avoir agi de concert avec les chirurgiens et les infirmières pour falsifier l’âge de jeunes garçons.

Par ailleurs, en février, à la suite d’une condamnation rare, un homme de 26 ans a été condamné à deux ans de prison pour avoir illégalement circoncis deux garçons, âgés de 17 et 18 ans, l’année dernière. Une enquête menée par la Commission des droits culturels, religieux et linguistiques, un organisme de surveillance public relevant du Parlement, a révélé en 2017 qu’"en raison des principes de sacralité et de secret de cette pratique, auxquels s’ajoute l’inaccessibilité des zones rurales", il est difficile de surveiller ces écoles, et qu’il existait une "confusion manifeste" quant au rôle que devraient jouer les autorités locales.

Selon le rapport, lorsqu’une circoncision entraîne des complications, il est trop tard pour un traitement médical. Il précise que d’autres décès sont dus à des maladies préexistantes chez les initiés, et suggère que les garçons et les jeunes hommes subissent d’abord des examens médicaux.