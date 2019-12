Le rituel de la circoncision en Afrique : le cas de l'Afrique du Sud

Notre chronique culture de ce jour nous emmène en immersion dans le milieu sud – africain de la circoncision masculine.

D’entrée de jeu, il faudrait déjà savoir que la circoncision est une tradition dans beaucoup de pays, particulièrement ceux du continent africain, avec de multiples connotations qu’on peut lui trouver. Cette pratique ancienne et est très répandue chez les chrétiens africains a des liens très étroits avec la foi de ces derniers. Elle peut être pratiquée traditionnellement ou dans des hôpitaux.

Le contexte sud-africain est très complexe en matière de circoncision, malgré le fait que la pratique relève de la science, elle continue à être pratiquée de manière traditionnelle.

Dans le village Mthatha par exemple, le rituel est fait peu après 18 ans environ. Une cérémonie au cours de laquelle les futurs initiés sont enfermés dans une pièce dans laquelle ils doivent passer les jours précédents et suivant le rite. On peut voir ici que les garçons enduits d’une poudre blanchâtre mélangée à de l’eau sont gardés dans des cabanes n’ont aucun droit de visite.

La cérémonie a lieu deux fois par an : en été ( période comprise entre le 1 er juin et le 31 aout) et en hiver (entre le 1er décembre et le 28 février), que ces adolescents sont circonscis traditionnellement.

Il faut savoir que des dizaines de décès sont enregistrés au cours de ces cérémonies aux opérations parfois très risquées du fait de cette pratique considérées par certains comme rustiques et pratiquée dans les conditions d’hygiène parfois déplorables.

Gangrène, amputation partielle du pénis du fait de l’utilisation “d’instruments non stérilisés”…sont autant de conséquences de ces rites.