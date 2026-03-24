Afrique du Sud : les dépouilles de 63 ancêtres khoisan inhumés

Les restes de dizaines d’Africains dont les corps avaient été exhumés et envoyés en Europe à des fins de recherche scientifique il y a longtemps ont été réinhumés lundi en Afrique du Sud.

Les restes d’au moins 63 membres des communautés Khoï et San ont été rapatriés depuis un musée européen, dans le cadre d’un mouvement plus large en Afrique visant à récupérer les restes et les artefacts qui avaient été volés ou retirés du continent.

Des responsables et des chefs traditionnels se sont réunis pour la cérémonie de réinhumation à Steinkopf, dans la province du Cap-Nord.

Largement reconnus comme les premiers habitants de l'Afrique australe, les Khoï et les San ont mené une résistance contre le colonialisme, et beaucoup ont été tués par les colons européens.

Les restes réinhumés ont été exhumés entre 1868 et 1924 et donnés au musée Hunterian de l'université de Glasgow, en Écosse.

D'autres étaient conservés au musée Iziko en Afrique du Sud depuis les années 1920.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a assisté à la cérémonie de réinhumation en compagnie de représentants du musée et de chefs traditionnels, a déclaré que ce rapatriement faisait suite à des négociations entre l'université et le gouvernement qui avaient débuté en 2022.

Ramaphosa a qualifié cette initiative de partie intégrante des efforts visant à restaurer la dignité.

« Ils ont cherché à réduire nos ancêtres à l'état d'objets, mais nous savons et nous devons affirmer aujourd'hui que nos ancêtres n'étaient pas des objets », a-t-il déclaré.

Ramaphosa a ajouté que la plupart des pays européens devaient faire davantage pour reconnaître les humiliations subies par les Africains sous le colonialisme et envisager de verser des réparations à leurs anciennes colonies.