Nigeria : Maiduguri frappée par des attentats, la menace djihadiste inquiète

Des attentats coordonnés menés par des kamikazes, ont frappé la ville nigériane de Maiduguri, faisant au moins 23 morts et plus d’une centaine de blessés. Il s’agit de l’une des attaques les plus meurtrières enregistrées récemment dans la capitale de l’État de Borno State.

Trois explosions se sont produites lundi soir, peu après la rupture du jeûne du Ramadan. Elles ont visé un marché très fréquenté, l’entrée du principal hôpital universitaire de la ville ainsi qu’un quartier abritant un bureau de poste.

L’armée nigériane a attribué ces attaques à des militants présumés de Boko Haram, mettant en garde contre une recrudescence des attentats-suicides à l’approche de la fin du mois sacré. Ces explosions interviennent après une attaque contre un poste militaire survenue dans la nuit de dimanche à lundi, également imputée à des groupes djihadistes, alors que le président Bola Tinubu se préparait à une visite officielle au Royaume-Uni.

Le chef de l’État a ordonné aux responsables sécuritaires de se rendre immédiatement sur place afin de reprendre le contrôle de la situation.

Des témoins ont décrit des scènes de panique : après une première explosion au marché, des habitants ont tenté de fuir vers une sortie proche du quartier de la poste, où une seconde déflagration s’est produite quelques minutes plus tard.