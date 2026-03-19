Grande-Bretagne : le président nigérian Bola Tinubu reçu par Keir Starmer

Au deuxième jour de sa visite d’Etat au Royaume-Uni, le président nigérian Bola Tinubu a été reçu jeudi par le premier ministre britannique Keir Starmer.

Au menu de la rencontre l’économie, le commerce ainsi que les défis sécuritaires. Alors que les deux pays veulent donner un coup d’accélérateur à leur coopération.

‘’Nous menons déjà de nombreuses actions dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité. Mais aujourd’hui, nous avons l’occasion de passer à la vitesse supérieure, grâce aux accords que nous avons pu conclure en matière d’exportations et d’échanges commerciaux. Et je pense que cela montre que notre ambition est d’aller encore plus loin que ce que nous avons déjà accompli avec nos deux pays.’’, a affirmé Keir Starmer, Premier ministre britannique.

‘’Et nous avons tellement besoin de ces accords commerciaux, vous savez, pour stimuler davantage de relations économiques qui permettront de construire nos deux nations. », a déclaré Bola Tinubu, le président du Nigeria.

Bola Tinubu effectue la première visite d’Etat d’un président nigérian au Royaume-Uni depuis 1989.