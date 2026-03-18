Royaume-uni : le président nigérian reçu par le Prince William et le Charles III

Le prince William et la princesse Catherine de Galles, ont accueilli mercredi le président nigérian Bola Ahmed Tinubu et la première dame, la sénatrice Oluremi Tinubu.

C'était à l'hôtel Fairmont Windsor à Londres, au Royaume Uni où le dirigeant du Nigéria effectue une visite d'État.

Il s'agit de la première réception officielle organisée en l'honneur du président Tinubu et de la Première Dame depuis leur arrivée au Royaume-Uni.

Après la chaleureuse rencontre, le prince William et la princesse Catherine ont accompagné le couple présidentiel lors d'un court trajet en voiture jusqu'à Datchet Road, à Windsor où ils sont reçus par le roi Charles III et la reine Camilla.

La visite qui intervient après 40 ans, devrait se poursuivre jeudi avec un entretien avec le premier ministre britannique Keir Starmer.

Londres et Abuja entretiennent des partenariats dans le commerce, l’aide au développement et la défense.