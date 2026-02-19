Nigéria : le président Bola Tinubu promulgue la loi électorale

Le Nigérian Tinubu promulgue la loi électorale malgré les oppositions.

Le président nigérian Bola Tinubu a promulgué le projet de loi électorale 2026 qui régira la conduite des élections fédérales, étatiques et régionales pour le territoire de la capitale fédérale, Abuja.

Le chef d'État a approuvé le projet de loi mercredi à la State House en présence de hauts responsables du gouvernement dont le président du Sénat, le président dela Chambre des Représentants ainsi que son chef de cabinet.

Il a déclaré que ces amendements ne concernent pas la politique mais le renforcement des procédures afin de combler des lacunes afin que les citoyens puissent se rendre aux urnes en toute confiance.

Le président Bola Tinubu a notamment ajouté que l'essence de la démocratie réside dans des discussions solides et engagées en faveur du développement national et de la construction de la nation, car elles sont essentielles à la stabilité du pays.