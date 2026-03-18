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Royaume-Uni : Bola Tinubu accueilli par le roi Charles III

Cérémonie officielle d'accueil en l'honneur du président nigérian Bola Tinubu, à Datchet Road, à Windsor, en Angleterre, le 18 mars 2026.   -  
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PA Wire
By Rédaction Africanews

Bola Ahmed Tinubu

En visite d'État en Grande-Bretagne, le président nigérian Bola Tinubu a été accueilli mercredi, par le roi Charles III au château de Windsor.

Il s'agit de la première visite d'État d’un dirigeant nigérian au Royaume-Uni depuis 37 ans.

Le Nigeria est une ancienne colonie britannique et membre du Commonwealth. Le Royaume-Uni et le Nigeria sont liés depuis 2024 par un partenariat ‘’ stratégique’’ visant à booster leur coopération économique, migratoire et sécuritaire.

Abuja est en effet depuis 2009 en proie à l’insurrection de groupes armés dont Boko Haram. Des attentats suicides au Nigeria ont fait

Après la réception par le roi Charles, Bola Tinubu débutera jeudi la phase politique de sa visite au Royaume-Uni. Au menu, un entretien avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

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