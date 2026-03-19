CAN 2025 : Motsepe défend la décision de la CAF contre le Sénégal

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a défendu la décision de déclarer le Maroc vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations, soulignant l’indépendance du processus judiciaire de l’instance dirigeante alors que des recours sont attendus.

« La commission de discipline de la CAF a pris une décision. La commission d’appel de la CAF a adopté une position totalement différente et on m’a dit que le Sénégal allait faire appel, ce qui est très important. Chacune des 54 nations africaines a le droit de faire valoir ses recours et ses intérêts non seulement au plus haut niveau en Afrique, au sein de la CAF, mais aussi devant l’instance suprême qu’est le TAS, et nous nous conformerons et respecterons la décision prise au plus haut niveau. Un élément essentiel est qu’aucun pays africain ne sera traité de manière plus préférentielle, plus avantageuse ou plus favorable qu’un autre pays du continent africain. », a déclaré Patrice Motsepe, président de la CAF.

Le président de la CAF a reconnu les inquiétudes persistantes concernant l’arbitrage et la gouvernance, les qualifiant de problème de longue date sur le continent.