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CAF : à Dakar, Motsepe "apporte son soutien au football sénégalais"

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Sénégal

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a déclaré mercredi qu'il se rendait à Dakar, la capitale du Sénégal, pour apporter son soutien aux dirigeants du football sénégalais, mais il s'est abstenu d'évoquer directement les détails de la décision controversée de la CAF qui a privé le Sénégal de son titre de champion d'Afrique le mois dernier.

Il s'est également dit préoccupé par la perte de confiance dans les décisions des arbitres et des instances judiciaires de la CAF. « Certaines de ces décisions ne jouissent pas du respect et de la crédibilité qui sont très importants à nos yeux », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Patrice Motsepe a rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, fervent supporter de l'équipe nationale depuis la finale chaotique de janvier, au cours de laquelle les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain.

La plupart des joueurs sénégalais ont quitté le terrain pendant près de dix minutes, tandis que des supporters s'affrontaient avec les agents de sécurité derrière l'un des buts pour protester contre un penalty controversé accordé au Maroc après qu'un but du Sénégal eut été refusé. Les joueurs sont ensuite revenus sur le terrain, le Maroc a manqué son penalty et le Sénégal s'est imposé en prolongation.

À l'issue du match du 18 janvier, la commission disciplinaire de la CAF a infligé plus d'un million de dollars d'amendes aux fédérations sénégalaise et marocaine et a prononcé des suspensions à l'encontre de l'entraîneur du Sénégal et de plusieurs joueurs. Cela n'a pas modifié le résultat.

Mais en mars, la commission d'appel de la CAF a jugé que le Sénégal avait perdu la finale pour avoir quitté le terrain sans l'autorisation de l'arbitre et a attribué la victoire 3-0 au Maroc.

Motsepe a par la suite défendu cette décision. La Fédération sénégalaise de football a déposé un recours en mars auprès du Tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse.

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