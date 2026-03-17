Sénégal : L'iftar, chez les Baye Fall

Des milliers d’adeptes d’une communauté musulmane sénégalaise unique, les Baye Fall, ont travaillé avec une ferveur débordante un matin récent pour préparer les repas de l’iftar destinés à rompre le jeûne du ramadan, même s’ils ne jeûnaient pas eux-mêmes.

Contrairement aux autres musulmans, les Baye Fall, pour la plupart, ne prient ni ne jeûnent, bien que ces deux pratiques fassent partie des cinq piliers de l'islam.

Se distinguant par leur apparence saisissante, les membres de ce groupe religieux portent des dreadlocks, des tenues multicolores en patchwork et de nombreux accessoires auxquels on attribue des pouvoirs mystiques.

Au Sénégal, où environ 95 % de la population est musulmane, la plupart des adeptes de l’islam appartiennent à l’une des quatre confréries soufies : les Mourides, les Tidiane, les Layene ou les Khadre, qui jouent toutes un rôle majeur dans la société.

Chaque Ramadan, les Baye Fall, qui sont des Mourides, organisent des festivités à Touba, une ville du centre du Sénégal qui est leur capitale, distribuant des repas d’iftar à des milliers de personnes venues de tout le pays pour y participer.

- Pratiques spirituelles -

Un vaste parvis et ses environs grouillaient de monde et d’activité en ce matin de mars, malgré la poussière étouffante et la chaleur.

Organisés en groupes et vêtus de leurs habits emblématiques, les Baye Fall s’affairaient avec dévotion, tandis que la fumée du feu de bois et les effluves de la nourriture flottaient dans l’air.

Hommes et femmes, jeunes et vieux, aidaient à l’abattage du bétail, à la préparation des repas, à la coupe du bois, au ramassage des déchets et à la vaisselle.

Le bayefallisme est né il y a plus d’un siècle et s’inspire des pratiques et de la vie de Mame Cheikh Ibrahima Fall (1855-1930), connu sous le nom de « Lamp Fall » (« Fall de la Lumière » en français), qui fut l’un des premiers disciples du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

Le travail acharné, l'altruisme et l'invocation répétée du nom de Dieu, ainsi que le service des repas de l'iftar aux fidèles, constituent les fondements de cette foi, a déclaré à l'AFP Abo Fall, l'un des descendants de Lamp Fall.

Baye Fall signifie littéralement « disciple de Fall ».

Il s'agit d'un « islam soufi mystique où chaque tâche, chaque devoir accompli représente un acte spirituel », a déclaré Doudou Mane Diouf, auteur d'une biographie sur Fall.

Depuis sa création, le bayefallisme a attiré de nombreuses personnes, non seulement au Sénégal mais aussi à l'étranger.

Selon les récits et les témoignages contemporains, Fall a consacré sa vie à servir son marabout, ou guide spirituel, et a négligé son propre bien-être.

Ses disciples racontent qu’il refusait toute forme de plaisir, ne se coiffait jamais et ne changeait jamais de vêtements, qu’il raccommodait régulièrement avec des chutes de tissu, d’où les dreadlocks et les tenues en patchwork de ses disciples.

Son apparence était aussi un moyen « d’affirmer sa culture africaine » dans un contexte marqué par la colonisation, a déclaré Diouf à l’AFP.

- « Tout à fait unique » -

Adam Khadim, né et élevé en France dans une famille sénégalaise de Baye Fall, s’est récemment installé au Sénégal afin de mieux vivre selon sa foi.

Le bayefallisme lui procure un sentiment de « bien-être », a-t-il déclaré, même s’il s’agit d’un « chemin plutôt difficile car il y a beaucoup plus d’obligations morales que de droits ».

À l'approche du moment où la nourriture devait être transportée au domicile du calife général mouride, où elle serait distribuée, l'excitation s'intensifia.

Un groupe se mit à chanter des chants religieux à l'unisson, le volume augmentant jusqu'à couvrir tous les bruits environnants. Le visage en sueur, certaines personnes semblaient même en transe.

Cheikh Ibra Fall Baye Dieye, l’un des adeptes des Baye Fall présents pour les festivités, a déclaré que ce genre de moments « remplace le jeûne ».

Ils sont « donc très importants », a-t-il ajouté, vêtu d’une tunique en patchwork jaune et noir. « Nous renouons avec nous-mêmes ».

Devenir un Baye Fall implique de respecter certaines règles, comme prêter allégeance à son marabout et suivre ses instructions. Les individus doivent accepter de suivre une formation spirituelle auprès du marabout.

À Touba, les Baye Fall jouent un rôle central lors des grands événements religieux qui attirent souvent des millions de personnes : ils assurent la sécurité et la propreté dans la ville, préparent les repas et organisent des collectes de fonds.

Ils sont également connus pour être des agriculteurs expérimentés et pour promouvoir un mode de vie respectueux de l’environnement.

Malgré tout cela, ils sont souvent mal compris au Sénégal et font l’objet de critiques en raison de leur approche différente.

« Nos pratiques sont assez uniques, ce qui peut créer une certaine confusion et des malentendus », a déclaré Khadim, tout en assurant que ces différences ne le dérangent pas pour autant.