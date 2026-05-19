L'Ouganda instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ebola

L'Ouganda instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ébola. Le pays a déjà enregistré son premier cas de patient atteint de la nouvelle souche Bundibugyo, découverte en RDC voisine. Les autorités craignent une contamination à grande échelle. Des mesures de désinfection sont mises en place par endroit, depuis l'alerte sanitaire internationale décrétée par l'OMS.

« Lorsque nous avons appris la nouvelle concernant Ebola, nous avons tout d'abord dû expliquer au personnel soignant travaillant dans les établissements de santé comment se protéger au mieux contre tout contact avec des personnes susceptibles d'être atteintes d'Ebola ou soupçonnées de l'être », a déclaré Clovis Bwambale, agent de santé.

Le gouvernement ougandais a exhorté les voyageurs à la prudence et à rester informé via les canaux officiels de l'état ou de l'OMS, tout en privilégiant la sécurité et le respect des mesures sanitaires.

« Ce n’est pas la première fois que nous vivons cela en tant qu’habitants de Bundibugyo. Cela s’est déjà produit. Et comme c’est une situation que nous avons déjà connue, je pense que le gouvernement a les moyens de gérer ce problème s’il venait à se poser, même aujourd’hui », indique Mbabazi Alice, femme politique.

L'Organisation mondiale de la santé a évoqué une multiplication des signes de propagation rapide de d'ébola, indiquant que l'épidémie, a fait plus de 90 morts, et des centaines de cas contacts dans la région entre la RDC et l'Ouganda.