Sénégal : 471 millions de dollars de dette extérieure payés par anticipation

Le Sénégal est passé à la caisse. Le pays d’Afrique de l’Ouest a procédé au paiement de 471 millions de dollars de sa dette extérieure avant échéance fixée au 13 mars.

Il s’agit de 380 millions d’euros transférés aux détenteurs d’euro-obligations arrivant à échéance en 2028, ainsi que 33 millions de dollars pour des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048.

Cette démarche anticipée permet à Dakar d’éviter un défaut de paiement qui aurait provoqué la dégradation de la note souveraine. Alors que le pays croule sous le poids d’une dette cachée de 7 milliards de dollars, révélée en septembre 2024. Une ardoise qui met à rude épreuve le régime de Bassirou Diomaye Faye.

Le Fonds Monétaire internationale a suspendu son programme d’aide avec le Sénégal en raison de la découverte de cette créance dissimulée. Et perturbe l’accès du pays aux marchés financiers internationaux.

Pour redorer son blason, Dakar doit faire face à des choix budgétaires drastiques. Le Sénégal affirme que des coupes budgétaires, des recettes fiscales plus élevées et une économie en croissance amélioreront ses finances. Les autorités veulent fermer 19 agences gouvernementales supprimant 1 000 emplois afin d’économiser au moins 98 millions de dollars.