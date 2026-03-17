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Sénégal : Ousmane Sonko place ses pions en vue des prochaines élections

Les partisans de Bassirou Diomaye Faye se rassemblent à son quartier général de campagne à Dakar, Sénégal, le 25 mars 2024   -  
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By Rédaction Africanews

Sénégal

Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko commence à placer ses pions en vue des élections locales prévues en 2027.

Le chef du gouvernement s’est d’abord entretenu samedi avec ses soutiens de l’Alliance patriotique pour le travail et l’éthique (Apte), une coalition qui rassemble ses proches. Sur son compte Facebook, le premier ministre a qualifié les discussions de_“fructueuses et résolument constructives”_ au terme d’une rencontre à huis clos. “Le rouleau est en marche,” a-t-il ajouté.

Mais le point fort du week-end politique d’Ousmane Sonko a eu lieu dimanche, avec la tenue d’un conseil national de son parti Pastef. À l’issue de la réunion, le premier ministre a annoncé un congrès du parti le 6 juin prochain pour remobiliser les militants. Selon un communiqué, ce congrès doit être “une étape cruciale dans la consolidation et l’institutionnalisation” du Pastef.

Au-delà des élections locales à venir, Ousmane Sonko a aussi en ligne de mire la présidentielle de 2029.

Les efforts de structuration du premier ministre interviennent une semaine après une initiative similaire du président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l’État a organisé le 7 mars une assemblée générale autour de sa coalition Diomaye Président.

Après des mois de tensions, la rivalité entre les deux têtes de l’exécutif persiste, alors que chacun place ses pions en vue des prochains rendez-vous électoraux. Ousmane Sonko a toutefois affirmé ce week-end qu’il n’entendait pas démissionner de son poste de premier ministre.

Sources additionnelles • RFI, Seneweb

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