Égypte : l'Aïd al-Fitr approche sur fond de guerre au Moyen-Orient

L’Égypte dans la fièvre de la fin du mois sacré du Ramadan marqué par des jeûnes et moult privations. Le pays s’apprête à célébrer la fête de l'Aïd al-Fitr.

Prières collectives et visites familiales, sont au rendez-vous. Le premier jour commence généralement par une prière matinale à la mosquée, la demande de pardon auprès de la famille et des amis, et la visite des tombes des proches.

''L’Aïd est généralement accueilli avec joie et enthousiasme. Il est marqué par des prières collectives et des festivités qui comprennent généralement des visites familiales, des rassemblements, des sorties et de nouveaux vêtements.'', explique Mariam Fam, Associated Press.

L'islam suivant un calendrier lunaire, le ramadan et l'Aïd varient au fil des saisons. La date du premier jour de l'Aïd peut donc varier d'un pays à l'autre et d'une communauté musulmane à l'autre.

''Ici, en Égypte, les familles participent aux prières de l'Aïd dans une ambiance festive. Beaucoup rendent visite à des proches, des amis ou des voisins, et certains partent en vacances. Les enfants, généralement vêtus de leurs nouveaux habits de l'Aïd, reçoivent des cadeaux traditionnels en espèces appelés ''eidiya'', explique Mariam Fam.

Mais cette année, la fin du ramadan se déroule dans un contexte marqué par une poussée de l’inflation en raison de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël.