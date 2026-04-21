Tournée du pape en Afrique : Léon XIV est arrivé à Malabo

Le pape Léon XIV est arrivé ce mardi en Guinée équatoriale pour la dernière étape de sa tournée africaine. À la descente de son avion, le souverain pontife a été accueilli par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui, à 83 ans, est le chef d'État non monarchique au pouvoir depuis le plus longtemps au monde.

La situation politique de la Guinée équatoriale sera au cœur de cette visite. Le pays d’Afrique centrale est dirigé d’une main de fer par le président depuis 1979.

Tout au long de sa tournée africaine, qui a débuté le 13 avril, le pape a critiqué la tyrannie et l’exploitation tout en promouvant la paix et la justice sociale, troquant son style auparavant réservé pour un ton plus ferme. Léon XIV devrait une fois prendre des positions fermes en faveur des droits de l'homme.

Devant un gouvernement régulièrement accusé d’autoritarisme et de violations des droits de l’homme.

La visite de Léon suit les traces de Jean-Paul II, qui, il y a 40 ans, fut le premier pape à se rendre en Guinée équatoriale, un pays riche en pétrole de deux millions d’habitants, dont 80 % sont catholiques, héritage de la colonisation espagnole.