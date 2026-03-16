Présidentielle au Congo : le décompte des voix a commencé

Au lendemain du scrutin présidentiel en République du Congo, l’heure est au dépouillement des bulletins de vote.

Les Congolais étaient attendus aux urnes dimanche 15 mars pour élire leur prochain président de la République, toutefois le scrutin a été marqué par un faible taux de participation.

Les résultats sont attendus d'ici deux semaines.

Les électeurs affirment ne pas croire que les élections aboutissent à un changement de direction par rapport au président âgé de 82 ans, qui dirige la République du Congo depuis 42 ans.

Denis Sassou N’Guesso, candidat à un cinquième mandat consécutif, il est le candidat du Parti du travail congolais.

Les partis d’opposition ont appelé au boycott du scrutin.

Arrivé au pouvoir pour la première fois en 1979, Denis Sassou N’GUesso a gouverné jusqu’en 1992, date à laquelle il a organisé les premières élections multipartites du pays.

Il est revenu au pouvoir en tant que chef de milice à l’issue d’une guerre civile de quatre mois en 1997.

Un référendum constitutionnel en 2015 a supprimé les limites d’âge et de mandats présidentiels, lui permettant de se présenter à nouveau.