Afrique du Sud : des ressortissants africains rapatriés après des attaques xénophobes

Afrique du Sud
Les rapatriements de ressortissants africains résidant en Afrique du Sud s’accélèrent après des vagues d’attaques xénophobes. Les violences ont poussé de nombreux immigrés à fuir leurs foyers ces dernières semaines.
Le Ghana, le Nigeria, le Malawi ou encore le Mozambique ont commencé à évacuer leurs citoyens.
Vendredi, des ressortissants du Malawi, déplacés dans la province du Cap-Sud, ont quitté l’Afrique du Sud en bus pour rejoindre leur pays d’origine.
"C’est mieux de rentrer chez moi, la maison c’est ce qu’il y a de mieux," estime Uledi Folloma, un ressortissant malawien rapatrié. "Je laisse tout derrière moi parce que je tiens à ma vie. "
Le Nigeria a entamé une opération de recensement de ses ressortissants souhaitant rentrer d’Afrique du Sud, et s'attend à rapatrier plus de 1 000 personnes.
Le Mozambique devrait lui aussi accueillir 1 000 ressortissants dans les prochains jours, alors que 600 Mozambicains sont déjà rentrés par leurs propres moyens suite à des violences dans la ville côtière sud-africaine de Mossel Bay.
Ces incidents xénophobes ont causé la mort d'au moins cinq Mozambicains, selon Maputo.
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