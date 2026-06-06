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Afrique du Sud : des ressortissants africains rapatriés après des attaques xénophobes

Des ressortissants ghanéens rapatriés d'Afrique du Sud arrivent à l'aéroport international d'Accra, au Ghana, le 27 mai 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Afrique du Sud

Les rapatriements de ressortissants africains résidant en Afrique du Sud s’accélèrent après des vagues d’attaques xénophobes. Les violences ont poussé de nombreux immigrés à fuir leurs foyers ces dernières semaines.

Le Ghana, le Nigeria, le Malawi ou encore le Mozambique ont commencé à évacuer leurs citoyens.

Vendredi, des ressortissants du Malawi, déplacés dans la province du Cap-Sud, ont quitté l’Afrique du Sud en bus pour rejoindre leur pays d’origine.

"C’est mieux de rentrer chez moi, la maison c’est ce qu’il y a de mieux," estime Uledi Folloma, un ressortissant malawien rapatrié. "Je laisse tout derrière moi parce que je tiens à ma vie. "

Le Nigeria a entamé une opération de recensement de ses ressortissants souhaitant rentrer d’Afrique du Sud, et s'attend à rapatrier plus de 1 000 personnes.

Le Mozambique devrait lui aussi accueillir 1 000 ressortissants dans les prochains jours, alors que 600 Mozambicains sont déjà rentrés par leurs propres moyens suite à des violences dans la ville côtière sud-africaine de Mossel Bay.

Ces incidents xénophobes ont causé la mort d'au moins cinq Mozambicains, selon Maputo.

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