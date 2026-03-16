Congo : les électeurs toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle

En République du Congo, les électeurs attendent toujours les résultats de l’élection présidentielle organisée dimanche, dans un contexte marqué par un black-out des communications. Les autorités ont en effet suspendu l’accès à Internet et au réseau téléphonique dans plusieurs zones du pays.

Si la victoire du président sortant, Denis Sassou Nguesso, pour un cinquième mandat consécutif ne fait l'ombre d'aucun doute le taux de participation reste pour l’instant la grande inconnue. La coupure des communications rend difficile la circulation des informations sur le déroulement du dépouillement. À Brazzaville, les rues étaient presque désertes au lendemain du scrutin. Pour de nombreux habitants, la principale source de frustration reste l’impossibilité d’accéder à Internet et de communiquer avec leurs proches.

Guy Moumkala, vendeur de journaux s'offusque : ce manque de communication a un réel impact sur nos vies. Nous avons des familles et certains de nos proches vivent ailleurs. Nous devons pouvoir rester en contact, surtout lorsqu’il y a des personnes malades ou des situations urgentes. Cette coupure affecte vraiment la population.

Une élection sans grand suspense

Lors de cette élection, Denis Sassou Nguesso affrontait six autres candidats. Pour de nombreux observateurs, le scrutin ne laissait toutefois que peu de place au suspense. La Commission électorale n’a pas encore annoncé la date exacte de publication des résultats officiels. Selon la réglementation en vigueur, les résultats provisoires devraient être communiqués entre 48 et 72 heures après la fermeture des bureaux de vote. En attendant, certains jeunes tentent de rester concentrés sur leurs activités et leur avenir.

C'est le cas d'Éric Mukobo : nous attendons les résultats, mais nous savons déjà qu’il n’y aura rien d’inhabituel. Nous essayons surtout de travailler et de construire notre avenir. Dans notre atelier, nous réalisons des sculptures et nous espérons que les marchés s’ouvriront pour soutenir les artistes. Pour l’instant, les débouchés restent très limités.

Selon plusieurs sources locales, le réseau téléphonique reste difficilement accessible dans certaines régions. Les autorités n’ont pas encore commenté cette coupure. Des situations similaires avaient déjà été observées lors de l'élection présidentielle de 2016, où la coupure d’Internet avait duré plus d’une semaine, ainsi que lors de l'édition de 2021, où l’interruption avait été plus courte.