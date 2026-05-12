La République du Congo sollicite le Fonds monétaire international

Congo
Le Congo demande l’ouverture de négociations avec le FMI pour la mise en place d’un nouveau programme économique et financier.
Annoncée par le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, l’initiative s’inscrit dans les engagements pris par les chefs d'État de la CEMAC lors du sommet extraordinaire du 22 janvier dernier. Ainsi, chaque pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale doit inscrire sa politique économique dans un cadre concerté avec le FMI.
L’objectif est de renforcer la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques dans la sous-région.
Une mission technique du FMI est attendue à Brazzaville dans les prochaines semaines afin d’engager les discussions avec les autorités et définir les paramètres du programme qui doit s’aligner sur les priorités économiques et sociales du pays.
Selon Brazzaville, ce nouvel accord avec le FMI représente un levier pour soutenir la relance économique, renforcer la maîtrise des finances publiques, financer durablement les priorités nationales et accélérer la diversification de l’économie congolaise.
06:00
Montfort Mlachila : "La guerre au Moyen-Orient ralentit la croissance en Afrique" [Interview]
04:39
Nigel Clarke : "Préserver la soutenabilité budgétaire, priorité pour l’Afrique" [Interview]
02:25
Kristalina Georgieva : "La mission du FMI est d’aider les pays à s’aider eux-mêmes"
Aller à la video
Le G24 appelle à réformer le système financier pour soutenir les marchés émergents
02:12
Guerre au Moyen-Orient : le FMI alerte sur un choc économique mondial
00:51
FMI : le Mozambique rembourse sa dette par anticipation