La République du Congo sollicite le Fonds monétaire international

Le Congo demande l’ouverture de négociations avec le FMI pour la mise en place d’un nouveau programme économique et financier.

Annoncée par le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, l’initiative s’inscrit dans les engagements pris par les chefs d'État de la CEMAC lors du sommet extraordinaire du 22 janvier dernier. Ainsi, chaque pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale doit inscrire sa politique économique dans un cadre concerté avec le FMI.

L’objectif est de renforcer la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques dans la sous-région.

Une mission technique du FMI est attendue à Brazzaville dans les prochaines semaines afin d’engager les discussions avec les autorités et définir les paramètres du programme qui doit s’aligner sur les priorités économiques et sociales du pays.

Selon Brazzaville, ce nouvel accord avec le FMI représente un levier pour soutenir la relance économique, renforcer la maîtrise des finances publiques, financer durablement les priorités nationales et accélérer la diversification de l’économie congolaise.