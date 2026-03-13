Congo : dernier meeting du président Denis Sassou-Ngesso avant les élections

Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, tient son dernier meeting avant l'élection présidentielle du 15 mars, au cours de laquelle l'homme fort espère prolonger son règne, qui dure depuis des décennies, sur ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole.

Six candidats se présentent contre Sassou Nguesso, mais la principale opposition est divisée et largement absente, ce qui place l'homme fort en pole position pour remporter un nouveau mandat de cinq ans.

À 82 ans et après plus de 40 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est le grand favori de l'élection présidentielle qui se tiendra dimanche au Congo-Brazzaville.

L'opposition étant divisée, mise à l'écart et largement absente, les observateurs estiment que le taux de participation pourrait chuter à un niveau historiquement bas dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole mais pauvre.

Sassou Nguesso figure parmi les dirigeants africains les plus anciens au pouvoir, aux côtés de Teodoro Obiang Nguema, de Guinée équatoriale, et du président camerounais Paul Biya.

« Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'aller voter le 15 mars. Que je vote ou non, le vainqueur sera le même », a déclaré Cyril Massamba, qui réside à Brazzaville, la capitale.

Sassou Nguesso, officier de carrière, a d'abord dirigé le Congo dans le cadre d'un régime à parti unique de 1979 à 1992, avant de perdre les premières élections multipartites face à l'ancien Premier ministre Pascal Lissouba, qu'il a ensuite renversé lors d'une guerre civile en 1997.

Il a maintenu une emprise ferme sur cette ancienne colonie française, qui a accédé à l'indépendance en 1960 et qui a toujours entretenu des liens étroits tant avec la France qu'avec la Russie.

Six candidats tentent de lui ravir son siège, mais rares sont ceux qui disposent des moyens nécessaires pour rivaliser avec le Parti congolais du travail (PCT), au pouvoir.

Depuis le début de la campagne, les rues de la ville sont envahies par les drapeaux rouges de style soviétique du parti et les portraits géants de Sassou Nguesso.

Faute d'un large soutien, les candidats de l'opposition n'ont pas réussi à se rallier derrière un seul candidat.

Les deux principaux partis d'opposition ont décidé de ne pas se présenter aux élections ; l'un d'eux fait valoir que les conditions nécessaires à la tenue d'un scrutin libre et transparent ne sont pas réunies et invite ses partisans à voter « selon leur conscience ».

« Denis Sassou Nguesso contrôle l'ensemble du processus électoral », a déclaré Clément Mierassa, figure de l'opposition, ancien ministre et ancien candidat à la présidence.

Il a affirmé que tous ceux qui se présentaient contre le président n'étaient que des figurants.

Deux candidats de premier plan qui s'étaient opposés à Sassou Nguesso lors de l'élection contestée de 2016 sont toujours en prison, purgeant des peines de 20 ans pour « atteinte à la sécurité de l'État ».