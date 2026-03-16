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La Somalie s'oppose au projet de base militaire israélienne au Somaliland

Un drone survole une statue à Hargeisa, la capitale du Somaliland, le 9 février 2022   -  
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By Rédaction Africanews

Somalie

La Somalie s’est exprimée contre le projet supposé d'Israël de construire une base militaire au Somaliland.

“La Somalie ne souhaite pas que son territoire soit entraîné dans des conflits extérieurs ou utilisé d'une manière susceptible de déstabiliser davantage une région déjà fragile,” a affirmé le ministre somalien des affaires étrangères Ali Omar à la chaîne Al Jazeera jeudi.

Cette déclaration intervient après les récentes révélations de la radio suédoise Ekot et du média américain Bloomberg. Selon leurs informations, Israël envisagerait de construire une installation militaire au Somaliland afin de lutter contre les rebelles Houthis du Yémen, alliés de l’Iran. La région sécessioniste du Somaliland se situe juste en face du Yémen, de l'autre côté du golfe d'Aden.

Le Somaliland a déclaré son indépendance en 1991. En décembre, Israël est devenu le premier État-membre des Nations unies à reconnaître officiellement le Somaliland comme nation souveraine, une décision dénoncée par la Somalie et par de nombreux pays, notamment dans le monde musulman.

Selon le ministre somalien des affaires étrangères, le gouvernement fédéral de la Somalie est “la seule autorité habilitée à conclure des accords internationaux en matière de sécurité ou dans le domaine militaire au nom du pays.”

Sources additionnelles • RFI, Al Jazeera, Bloomberg

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