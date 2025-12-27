Israël devient le premier pays à reconnaître le Somaliland

Israël est devenu vendredi le premier pays à reconnaître le Somaliland, région sécessionniste de la Somalie en Afrique de l'Est.

Tout en signant un document confirmant cette décision, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité le président du pays, Abdirahman Mohamed Abdallah au téléphone. M. Netanyahu a qualifié l'amitié entre les deux États de "fondamentale et historique" et a parlé d'élargir le partenariat "dans les domaines de l'économie, de l'agriculture et du développement social" : « Je pense qu'il s'agit là d'une excellente occasion de renforcer notre partenariat. Nous avons l'intention de travailler avec vous dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, du développement social, dans tous les domaines où nous espérons pouvoir vous aider. Nous croyons évidemment en cette amitié. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ici aussi en Israël. Je souhaite donc profiter de cette occasion, monsieur, pour vous inviter à une visite officielle en Israël à votre convenance. Et j'espère vraiment vous voir ici bientôt. C'est un jour merveilleux. C'est un jour historique. Et bien sûr, je communiquerai au président Trump votre volonté et votre désir de rejoindre les accords d'Abraham. », a dit Benjamin Netanyahu lors de sa conversation téléphonique avec le président du Somaliland.

On ne sait pas pourquoi Israël a fait cette déclaration ni s'il attendait quelque chose en retour. Au début de l'année, des responsables américains et israéliens ont déclaré à l'Associated Press qu'Israël avait proposé au Somaliland d'accueillir des Palestiniens de Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump visant à réinstaller la population de ce territoire. Les États-Unis ont depuis abandonné ce plan.

Le Somaliland, territoire de plus de trois millions d'habitants situé dans la Corne de l'Afrique, s'est séparé de la Somalie il y a plus de trente ans, mais aucun pays ne l'a reconnu en tant qu'État indépendant sur le plan international.

Le ministère égyptien des affaires étrangères, l'un des principaux médiateurs dans la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il rejetait la reconnaissance du Somaliland par Israël et qu'il soutenait pleinement la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie.