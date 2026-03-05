La Somalie adopte une nouvelle constitution : les députés seront élus au suffrage universel direct

La Somalie a adopté mercredi une nouvelle constitution qui prévoit, pour la première fois, l'élection directe des législateurs par le peuple. Un texte adopté malgré la forte opposition de certaines parties de ce pays fracturé.

La nouvelle constitution a été qualifiée de "victoire historique" par le Premier ministre Hamza Abdi Barre. Auparavant, les législateurs somaliens étaient sélectionnés par un système indirect, basé sur les clans, dans lequel les anciens nommaient des délégués qui choisissaient les membres du parlement. Le président était ensuite élu par les deux chambres du Parlement, et non par le peuple.

Le président Hassan Sheikh Mohamud a fait pression en faveur de la nouvelle constitution et a déclaré que les élections auraient lieu en juin, mais les amendements adoptés mercredi ont prolongé son mandat d'un an, ce qui indique que le vote pourrait ne pas avoir lieu avant un an.

Des questions se posent quant à la capacité de la Somalie à organiser des élections.

Le pays est toujours confronté à une menace insurrectionnelle majeure de la part du groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, qui combat le gouvernement fédéral depuis deux décennies et contrôle de vastes portions des États autour de la capitale Mogadiscio.

La Somalie est également profondément divisée entre les États, les dirigeants du Jubaland et du Puntland s'opposant fermement aux efforts de Mohamud pour centraliser la gouvernance.

Une alliance de l'opposition, comprenant les dirigeants du Puntland et du Jubaland, n'est pas parvenue à s'accorder sur la constitution proposée et le calendrier électoral lors d'une réunion le mois dernier, et leurs représentants ont boycotté le vote de mercredi.

Le Somaliland, quant à lui, gère ses affaires de manière totalement indépendante depuis 1991 et a été reconnu comme pays indépendant par Israël en décembre.