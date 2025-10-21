France : Nicolas Sarkozy entame sa peine de prison de 5 ans

L'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé dans une prison parisienne pour purger une peine de cinq ans pour conspiration criminelle visant à financer sa campagne électorale de 2007 avec des fonds provenant de Libye.

Il est le premier ancien dirigeant de la France moderne à être emprisonné.

En route vers la prison, Sarkozy a déclaré : « Un innocent est emprisonné. »

Sarkozy conteste à la fois sa condamnation et la décision inhabituelle du juge de le placer en détention provisoire dans l'attente de son appel. Son parcours, de l'Élysée à la célèbre prison de La Santé à Paris, a captivé la France.

Sarkozy et son épouse ont marché lentement devant une foule de journalistes pour rejoindre leurs enfants et petits-enfants devant leur domicile. Il a salué la foule de ses partisans avant de monter dans sa voiture.

Des centaines de partisans se sont rassemblés dans le quartier chic de Paris où réside Sarkozy, applaudissant et scandant « Nicolas, Nicolas » tout en chantant l'hymne national français. Deux drapeaux français ont été accrochés à une clôture voisine, avec les inscriptions suivantes : « Courage Nicolas, reviens vite » et « La vraie France avec Nicolas ».

Les fils et la fille de Sarkozy, Jean, Pierre, Louis et Giulia, ainsi que ses petits-enfants, étaient présents à la réunion.

Michelle Perié, 67 ans, résidente parisienne, a déclaré être venue manifester son soutien « parce qu'il y a de la colère, de l'injustice ».

« Il n'est pas comme les autres accusés, c'est quelqu'un qui détient des secrets d'État, quelqu'un qui a toujours fait son travail la tête haute. Nous ne comprenons pas », a-t-elle déclaré.

Le président centriste Emmanuel Macron, actuellement en difficulté, a reçu le conservateur Sarkozy au palais présidentiel la semaine dernière. « J'ai toujours été très clair dans mes déclarations publiques sur l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le cadre de mes fonctions, mais il était normal, sur le plan humain, de recevoir l'un de mes prédécesseurs dans ce contexte », a déclaré Macron lundi.

Les avocats de Sarkozy ont déclaré que l'ancien président serait placé en isolement cellulaire, où il serait tenu à l'écart de tous les autres détenus pour des raisons de sécurité.

L'avocat de Sarkozy, Christophe Ingrain, a déclaré sur BFM TV que l'incarcération « renforce sa détermination, elle renforce sa rage de prouver qu'il est innocent ». Ingrain a ajouté que Sarkozy prévoyait d'écrire un livre sur son expérience carcérale.

Jean-Michel Darrois, un autre avocat de Sarkozy, a déclaré mardi que l'ancien président s'était « préparé mentalement » à être placé en isolement cellulaire, où il serait tenu à l'écart de tous les autres détenus pour des raisons de sécurité.

« Tout d'abord, il a préparé un sac avec quelques pulls, car il fait froid en prison, et des bouchons d'oreille, car il y a beaucoup de bruit », a déclaré M. Darrois sur France Info. « L'isolement qu'il va subir est douloureux, mais il s'y est préparé. »

« Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, même devant les portes de La Santé », a déclaré Sarkozy au journal La Tribune Dimanche. « Je me battrai jusqu'au bout. »

Le journal a déclaré que Sarkozy avait préparé son sac pour la prison avec des vêtements et les 10 photos de famille qu'il est autorisé à emporter.

Sarkozy a également déclaré au journal Le Figaro qu'il emporterait trois livres — le maximum autorisé — dont « Le Comte de Monte-Cristo » d'Alexandre Dumas, dans lequel le héros s'échappe d'une prison insulaire avant de se lancer dans une quête de vengeance.

Le juge parisien a décidé que Sarkozy commencerait à purger sa peine sans attendre l'examen de son appel, en raison de « la gravité des troubles à l'ordre public causés par l'infraction ».

En vertu de cette décision, Sarkozy, âgé de 70 ans, ne pourra déposer une demande de libération auprès de la cour d'appel qu'une fois derrière les barreaux, et les juges disposeront alors d'un délai maximal de deux mois pour la traiter.

Les avocats de Sarkozy ont déclaré qu'une demande de libération serait déposée très rapidement.