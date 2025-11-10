Financement libyen : Sarkozy libéré et placé sous contrôle judiciaire

En France, la cour d'appel de Paris a ordonné lundi la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, dans l'attente de son appel - il est placé sous contrôle judiciaire.

L'ex-président est incarcéré depuis vingt jours pour son implication dans un complot visant à financer sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyen en échange de faveurs diplomatiques.

S'adressant lundi à la cour par vidéoconférence, Sarkozy a déclaré que ses 20 jours de prison avaient été « très difficiles ».

L'homme a rendu hommage au personnel pénitentiaire lors de son audience, ajoutant qu'il avait fait preuve d'une « humanité exceptionnelle qui a rendu ce cauchemar supportable ».

Selon le magazine français Le Point, Sarkozy aurait refusé de manger autre chose que des yaourts pendant ses près de trois semaines derrière les barreaux, craignant apparemment que d'autres détenus ne crachent dans sa nourriture.

Les procureurs ont demandé la libération de Sarkozy sous contrôle judiciaire, avec des restrictions quant aux personnes qu'il peut contacter.

Le tribunal a décidé que l'ancien chef de l'État n'aurait pas le droit de quitter la France.

Le tribunal a également précisé que Sarkozy n'avait pas le droit de contacter les personnes impliquées dans son affaire, ni l'actuel ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, qui a fait l'objet d'une attention particulière de la part du public pour avoir rendu visite à Sarkozy en prison en octobre, selon BFMTV.