France : l'ex-président Sarkozy déchu de la Légion d'honneur

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été déchu de sa médaille de la Légion d'honneur après avoir été condamné l'année dernière pour corruption et trafic d'influence lorsqu'il était encore chef de l'État.

La décision a été prise par le biais d'un décret publié au Journal officiel, qui publie les principales informations juridiques du gouvernement.

Elle est conforme aux règles de la Légion d'honneur. L'homme politique qui a été président de 2007 à 2012, a été au cœur d'une série d'affaires judiciaires depuis qu'il a quitté ses fonctions.

Il a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par un tribunal de Paris en 2021 et par une cour d'appel en 2023 pour avoir tenté de corrompre un magistrat en échange d'informations sur une affaire judiciaire dans laquelle il était impliqué. Il a été condamné à porter un bracelet électronique pendant un an, un verdict confirmé en décembre par la la Cour de cassation, plus haute juridiction française.

Au début de l'année, M. Sarkozy a été jugé pour avoir reçu des millions de dollars de la Libye pour sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Il nie ces allégations.Les procureurs ont requis une peine de sept ans d'emprisonnement. Le verdict est attendu en septembre.