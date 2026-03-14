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Ouganda : recherché par l'armée, Bobi Wine déclare avoir fui le pays

Robert Kyagulanyi Ssentamu, connu sous le nom de Bobi Wine, dans le village de Magere, à Kampala, en Ouganda, le 14 janvier 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Ouganda

Bobi Wine est passé sous les radars. Le chef de l’opposition en Ouganda a déclaré samedi avoir fui le pays pour échapper à une chasse à l'homme menée par l'armée.

Un exil forcé pour l’ancien musicien recherché après le scrutin du 15 janvier remporté par le président Yoweri Museveni avec 71,6 % des voix lors du. Résultat rejeté par Bobi Wine.

Le chef de l'armée, le général Muhoozi Kainerugaba, a publié à plusieurs reprises des menaces à son encontre sur la plateforme sociale X. Le fils de Museveni a laissé entendre que Bobi Wine était recherché pour des crimes non précisés.

Désormais l’opposant dit être à l’étranger pour des ‘’ engagements cruciaux’ sans donner des divulguer son lieu d’exil. De quoi rassurer ses partisans qui s’inquiétaient quant à sa sécurité face aux menaces dont il est l’objet.

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